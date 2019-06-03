03.06.2019 16:44
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Baskil Kaymakamı Murat'tan bayram mesajı

Baskil Kaymakamı Murat

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ramazan Bayramı dolasıyla mesaj yayımladı.
Murat mesajında bayramların birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiği, sevinçlerin ve mutlulukların paylaşıldığı özel günler olduğunu bildirdi.
Ramazan Bayramının insanlığa, ülkeye ve halka barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Murat, bu duygularla vatandaşların Ramazan Bayramını kutladığını belirtti.
Murat, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömür dilediğini kaydetti.
Kaynak: AA
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