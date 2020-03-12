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Baskil Kaymakamı Murat'tan İstiklal Marşı'nın kabulüne ilişkin mesaj

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı.

12.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:18
Baskil Kaymakamı Murat'tan İstiklal Marşı'nın kabulüne ilişkin mesaj
Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Murat mesajında İstiklal marşının aziz Türk milletimizin büyük bir azim ve fedakarlıkla verdiği bağımsızlık mücadelesi ve gerçek bir kahramanlık öyküsü olduğunu bildirdi.
Bu mücadeleyi dizelere döken vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını ifade eden Murat, "Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Oğuz Cem Murat, Baskil, Güncel

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