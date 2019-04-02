Baskil Kaymakamı Murat'tan Miraç Kandili Mesajı

Baskil
Kaymakamı Oğuz Cem Murat
, Miraç Kandili
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Murat mesajında, üç aylar içerisinde idrak edilecek mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunun yaşandığını bildirdi.
"Miraç, yüce Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın yüksek huzuruna kabulüdür ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki ufkudur. Miraç mucizesi, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur." ifadelerini kullanan Murat, tüm vatandaşların Miraç Kandilini tebrik ettiğini, bu gecede yapılan duaların İslam aleminin kardeşlik, birlik, dirlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını temenni ettiğini aktardı.
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Kaynak: AA