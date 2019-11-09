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Baskil Meslek Yüksek Okulundan öğrencilere teknik gezi

Baskil Meslek Yüksek Okulu Bahçe Tarımı Programı öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi.

09.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:14Baskil Meslek Yüksek Okulundan öğrencilere teknik gezi
Meslek Yüksek Okulu Tarımı Programı öğrencilerine yönelik gezi düzenlendi.
Orman Bölge Müdürlüğü Orman Fidanlığına düzenlenen geziye katılan öğrenciler mesleki uygulama dersi kapsamında fidan üretim tekniğiyle ilgili uygulama yaptı.
Baskil Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi Dr. Aytül Yıldırım, bahçe tarımı programı bölümünde okuyan öğrencilerin uygulamaları yerinde görmeleri açısından teknik geziler düzenlediklerini söyledi.
Bu tür gezilerin öğrencilerin mesleki gelişimi açısından verimli olduğunu anlatan Yıldırım, Altınova Orman Fidanlık sahasında seralar hakkında öğrencilere bilgi verildiğini kaydetti.

Altınova, Elazığ, Baskil, Bahçe, Güncel

Kaynak: AA

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