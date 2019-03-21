Baskil Muaythai Takımı İl Birincisi Oldu

Kaynak: AA

Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Muaythai müsabakalarında Baskil Halk Eğitim Merkezi takımı il birincisi oldu.Baskil Halk Eğitim Merkezi Muaythai antrenörü Selahattin Omaç, takım olarak il seçmelerinde 7 altın ve 2 gümüş madalya kazandıklarını söyledi.Öğrencilerin hem okuldaki derslerinde hem de sporda gayet başarılı olduğunu dile getiren Omaç, iyi bir başarı elde ettiklerini belirtti.Omaç, bölgede katılacakları müsabakalarda öğrencilerin büyük bir başarı ile döneceğine inandıklarını aktararak, elde ettikleri başarıda emeği bulunanlara teşekkür etti.