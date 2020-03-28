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Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu

Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde yapılan aramada, 18 tüfek ve 3 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

28.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:16

Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu

KONYA - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde bir evde yapılan aramada, 18 tüfek ve 3 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesindeki bir evde çok sayıda silah olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri eve baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramada 18 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 72 adet tabanca mermisi ve 52 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli B.B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

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Baskın yapılan evde 18 tüfek ve 3 tabanca bulundu

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