09.07.2019 12:10
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Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı

Kütahya'da, kumar oynandığı belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, mutfak balkonundan atlayan zanlının peşine düştü. Kısa süren kovalamacayla yakalanan zanlının "nitelikli cinsel saldırı' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Kütahya'da, kumar oynandığı belirlenen adrese, polis ekiplerince baskın yapıldı. 'Nitelikli cinsel saldırı'dan hakkında gözaltı kararı olan M.K. (43), balkondan atlayıp, kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'ndeki adreste kumar oynatıldığını belirledi. Savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, binanın 2'nci katındaki daireye girdiğinde, M.K.'nin mutfak balkonundan atladığını gördü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten bina boşluğuna atlayan M.K., kısa süren kovalamacayla yakalandı. Yapılan incelemede, M.K.'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan arandığı belirlendi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLARA KAMERA YERLEŞTİRMİŞLER

Kumar operasyonu kapsamında ise dairede 12 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorguları için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Şüphelilerin, binanın giriş- çıkışlarına güvenlik kamerası yerleştirdiği de tespit edildi.

Kumar oynarken basılan 'cinsel saldırı' şüphelisi balkondan kaçtı, duvar dibinde yakalandı
Kaynak: DHA
Kütahya, Polis, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
AHMET: bu tipler iflah olmazlar. Bunları besleyerek boşuna para harcıyoruz. idam cezası işte bu alçaklar için ve bizim için kurtuluştur.
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