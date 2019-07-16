16.07.2019 17:46
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Baskında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

Baskında uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı

KARAMAN'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ali K., baskını fark edince uyuştrucu maddeleri tuvalete dökmeye çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

KARAMAN'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ali K., baskını fark edince uyuştrucu maddeleri tuvalete dökmeye çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir şebeke olduğu ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan polis, şebekede Hüseyin K., Ali K., Faruk Ö., Harun Ö. ve Büşra C.'nin olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenledi. Operasyon sırasında baskını fark eden Ali K., delil bırakmamak için bonzaiyi tuvalete dökmeye çalışırken yakalandı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 10 gram eroin ve 202 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden sorgusu tamamlanan Hüseyin K., Faruk Ö., Harun Ö. ve Büşra C. adliyeye sevk edildi. Ali K.'nın ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA
Karaman, Polis, Güncel

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