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Başkomiser Söğüt'ten sürücülere önemli uyarı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser İsa Söğüt, katıldığı Hakkari Valiliği FM radyosunda sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

24.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:15 Başkomiser Söğüt'ten sürücülere önemli uyarı
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser İsa , katıldığı Hakkari Valiliği FM radyosunda sürücülere önemli uyarılarda bulundu.

Başkomiser Söğüt, 2019 yılı Hakkari ili trafik değerlendirmesi yaparak yılbaşı tedbirleriyle alakalı özellikle Depin ve Merzan bölgeleri yoğunlukta olmak üzere il genelinde yılbaşı öncesi ve sonrası alkol denetimleri yapılacağını söyledi. Başkomiser Söğüt, "Sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyması, araç sürücülerine araçlarının hızlarının yol ve hava koşullarına göre ayarlaması yönünde gerekli uyarılar ve kış lastiği kullanımına tüm sürücülerin hassasiyetle dikkat etmeleri gerekir. Denetimlerimizin hız kesmeden devam edecektir" dedi. - HAKKARİ

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Söğüt, Güncel

Kaynak: İHA

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