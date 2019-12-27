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Başkomutan tarihi Milli Parkı belgesel oluyor

Kütahya'da, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin tarihi sürecini anlatan belgeselin hazırlanmasına ilişkin protokol törenle imzalandı.

27.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:04 Başkomutan tarihi Milli Parkı belgesel oluyor
'da, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin tarihi sürecini anlatan belgeselin hazırlanmasına ilişkin protokol törenle imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan törene; Kütahya Valisi Ömer Toraman, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın katıldı.

Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nın kaynak değerlerinden olan anıt ve şehitliklerin tanınırlığını artırmak; 30 Ağustos'ta Kütahya'da kesin zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'ni gelecek nesillerin hafızalarında canlı tutmak amacıyla hazırlanacak belgeselde Dumlupınar, Altıntaş ve Kocatepe bölümlerine yer verilecek. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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