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Başkonuş Ormanı'nda renk cümbüşü

KAHRAMANMARAŞ'taki Başkonuş Ormanı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar farklı renklere büründü.

23.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:50Başkonuş Ormanı'nda renk cümbüşü

KAHRAMANMARAŞ'taki Başkonuş Ormanı'nda sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar farklı renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı orman, yağlı boya tablosunu andırıyor.

Merkez ilçesinin Yaylaüstü, Yenicekale, Topçalı, Saygılı ve Rahmacılar mahalleleri sınırlarında yer alan Başkonuş Ormanı'nda sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başladı. , köknar, sedir, meşe, kayın ve gürgen ağaçları, yeşilin yanı sıra, sarı ve kırmızının tonlarını almaya başladı. Endemik türlerin de olduğu yaklaşık 500 çeşit bitki türünü de bünyesinde barındıran 16 hektarlık Başkonuş Ormanı, havadan çekilen görüntüleriyle yağlı boya tablosunu anımsatıyor.



Onikişubat, Karaçam, Güncel

Kaynak: DHA

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