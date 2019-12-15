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Başköy'de birlik ve beraberlik gecesi

Başköy Derneği tarafından organize edilen birlik ve beraberlik gecesinde Başköylüler bir araya geldi.

15.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:54Başköy'de birlik ve beraberlik gecesi
Derneği tarafından organize edilen birlik ve beraberlik gecesinde Başköylüler bir araya geldi.
Başköylüler'i birlik ve beraberlik gecesinde Belediye Başkanı Süleyman Acar da yalnız bırakmayarak Başköylüler'in yanında oldu.

Kızılcahamam'ın sanatçılarından Başköylü Kadir Yılmaz'ın birbirinde güzel şarkılarını seslendirdiği gecede, Başköylüler'in yöresel oyunları da oynandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da gecede kısa bir konuşma yaparak, "Birlik ve beraberlik gecemizin hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen Başköyümüze gelmekten onur duydum. Biz buraya gelmekle onur duyduk, hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum." dedi.

Başköy Mahallesi'nin birlik ve beraberlik gecesine, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Meclis üyeleri, Kızılcahamamlılar Derneği Genel Başkanı Beyhan Sarı, Başköy muhtarı, Dernek Başkanı ve Başköylüler katıldı.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Başköy, Güncel

Kaynak: AA

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