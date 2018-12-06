Başlarından Vurularak Öldürülen Karı-koca ile İlgili Soruşturma Genişledi

- Başlarından vurularak öldürülen karı-koca ile ilgili soruşturma genişlediKarı-kocayı öldürüp kovanları da toplayıp gittiler İzmir
korkunç cinayeti konuşuyor
İZMİR - İzmir'in Selçuk
ilçesinde, bakkal işleten karı-kocanın başlarına birer kurşun sıkılarak öldürülürken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kişi veya kişilerin, çifti öldürdükten sonrada geride iz bırakmamak için kovanları da toplayıp gittiği öğrenildi. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk ilçesi Çamlık
Mahallesi'nde, ana yol üzerinde bakkal dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan
ve Şenay Özkan çifti, gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Özkan çiftinin başlarına birer kurşun sıkıldı. Evli çift, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Korkunç cinayetle ilgili yeni yeni bilgiler ortaya çıkarken, jandarma çiftin neden öldürüldüğü sorusunun yanıtını aramaya başladı. Cinayet sonrasında ise kişi veya kişilerin boş kovanları toplayıp bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.Soruşturma genişledi, kameralar didik didik ediliyorSoruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarıyla konuşan jandarma, cinayetin neden işlendiğine yönelik bir iz bulmaya çalıştı. Öte yandan, yaşlı çiftin cesedinin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildiği belirtildi.
Selçuk,İzmir,Jandarma
06 Aralık 2018 Perşembe 15:00