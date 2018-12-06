Başlarından Vurularak Öldürülen Karı-kocayla İlgili Soruşturma Genişletildi

06 Aralık 2018 Perşembe 15:12



06 Aralık 2018 Perşembe 15:12

İzmir'in Selçuk ilçesinde bakkal işleten karı-kocanın başlarına birer kurşun sıkılarak öldürülürken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kişi veya kişilerin, çifti öldürdükten sonrada geride iz bırakmamak için kovanları da toplatıp gittiği öğrenildi.Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'nde, ana yol üzerinde bakkal dükkanı işleten Hasan Hüseyin Özkan (55) ve Şenay Özkan (54) çifti, gece geç saatlerde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Özkan çiftinin başlarına birer kurşun sıkılırken evli çift, olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç cinayetle ilgili yeni yeni bilgiler ortaya çıkarken, jandarma çiftin neden öldürüldüğü sorusunun yanıtını aramaya başladı. Cinayet sonrasında ise kişi veya kişilerin boş kovanları toplayıp bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.İnceleme genişletildi, kameralar didik didik ediliyorİncelemeyi genişleten jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarıyla konuşan jandarma, cinayetin neden işlendiğine yönelik bir iz bulmaya çalıştı.Öte yandan yaşlı çiftin cesedinin, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi. - İZMİR