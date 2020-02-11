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Basma Alsharif'in "Orada Her Kimse" sergisi yurt kavramına odaklanıyor

Filistin diasporasından görsel sanatçı Basma Alsharif'in eserlerinden oluşan "Orada Her Kimse" sergisi sanatseverlerle buluştu.

11.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:42Basma Alsharif'in
diasporasından görsel sanatçı Basma Alsharif'in eserlerinden oluşan "Orada Her Kimse" sergisi sanatseverlerle buluştu.
SALT 'da açılan sergi, sanatçının, değişen jeopolitik koşullarla parçalanmış ulusal kimliğini yansıttığı film, ve enstalasyonlarından oluşuyor.
Görsel bir hikaye üzerinden geçmişi tekrar inşa etmeye çalışan sanatçının eserleri, yurt kavramına dair sorgulamalara odaklanıyor.
SALT Programlar Sorumlusu ve Küratörü Farah Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide sanatçının daha önce Türkiye'de sergilenmemiş eserlerinin yer aldığını belirterek, "Sanatçının yaklaşık 7 senelik üretimini kapsayan işler var. Eserler hem video hem fotoğraf hem de enstalasyon halinde binanın çeşitli noktalarına dağıtıldı. SALT Galata'nın da mimari özelliklerini düşünerek düzenlenmiş bir sergi." dedi.
Aksoy, sergiye gelen izleyicilerin kurgu ve gerçeklik arasındaki geçişkenliği deneyimleyebileceğine işaret ederek, serginin video izleme ve kitap okuma gibi etkinlikleri de içinde barındıran bir yönünün olduğunu belirtti.
Eserlerin, sanatçının bilinçaltından doğan sınırsız toprak kavramına göndermelerde bulunduğunu aktaran Aksoy, "Çeşitli sürelerde değişkenlik gösteren video enstalasyonları var. Bunlardan birisi uzun metraj bir film olan 2017 yapımı Kuyruğunu Yiyen Yılan filmi, SALT araştırmanın içinde günün belli saatlerinde 4 kere gösterilecek. Sanatseverlerin gerçekten mekana dahil olarak izleyebilecekleri, vakitlerini ayırması gereken bir sergi." ifadelerini kullandı.
SALT Galata'nın çeşitli noktalarında film, video ve enstalasyonlardan oluşan sergi, 26 Nisan'a kadar görülebilecek.

Filistin, Galata, Güncel

Kaynak: AA

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