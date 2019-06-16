16.06.2019 14:01
Haberler»Güncel » Haber

Başmakçı'da Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Başmakçı

Başmakçı ilçesinde, ilçe kaymakamı Halil Yazıcı başkanlığında mahalle ve köy muhtarlarıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Başmakçı ilçesinde, ilçe kaymakamı Halil Yazıcı başkanlığında mahalle ve köy muhtarlarıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Başmakçı Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra kurum amirleri, resmi daire yetkilileri katıldı.
Başmakçı Kaymakamı Halil Yazıcı, yaptığı konuşmada, bütün muhtarların kendileriyle istişare içerisinde olması gerektiğini ifade ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet edelim." dedi.
Toplantı daha sonra muhtarların, muhtarlık alanları içerisinde yaşanan sorunlarını dile getirmesiyle devam etti.
Kaynak: AA
başmakçı, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:12 Özcan Deniz'den kafa karıştıran Babalar Günü paylaşımı: Acımadan elimizden alındı!
15:12 DHA DIŞ ? Seyir halinde uyudu, diğer sürücüler uyandırmaya çalıştı
15:12 Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
15:12 Fenerbahçe Kulübünün borcu 3,5 milyar lira
15:11 Yelken sporcularından kıyı temizliği
15:11 İSTANBUL- DEVLET BAHÇELİ KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜNÜ ZİYARET ETTİ
15:11 ÜNİVERSİTE HAYALİ ENGEL TANIMADI