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Başmakçı'da orman yangını

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

11.08.2019 00:39
Başmakçı'da orman yangını
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Başmakçı, Isparta ili ile Afyonkarahisar'ın Dinar, Evciler ve Dazkırı ilçe orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, alevlere yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.
Bölgeye çevre il ve ilçelerden dozer, kepçe, su tankerlerinin sevk edildiği öğrenildi.
Başmakçı'da orman yangını

Yassıören, Başmakçı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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