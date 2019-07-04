04.07.2019 10:33
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Başmakçı'da rahvan at yarışı hazırlıkları

Başmakçı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi, 28 Temmuz tarihinde düzenlenecek rahvan at yarışlarına hazırlanıyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi, 28 Temmuz tarihinde düzenlenecek rahvan at yarışlarına hazırlanıyor.

Başamakçı Belediyesinin himayesinde düzenlenecek yarışmalar için ilçede hazırlıklar başlarken yarışların yapılacağı alanda saha düzenleme çalışmaları da hızla devam ediyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü "Başmakçı ilçemizde 28 Temmuz 2019 Pazar Günü rahvan at yarışları düzenleyeceğiz atı ve at sporunu gençlere sevdirme aşılama adına bu yarışmaları düzenleme kararı aldık. İlçemize çevre il ve ilçelerden çok sayıda at ve yarış sever misafir gelecek. Başmakçı ilçemiz yumurta ve flamingo kuşları ile ünlü, buna atçılığı da ilave etmek istiyoruz. 28 Temmuz'da herkesi Başmakçı'ya rahvan at yarışlarına davet ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Başmakçı, Afyon, Güncel

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