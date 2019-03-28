Başmakçı'da Sıfır Atık Dönemi

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Başmakçı Kaymakamlığı tarafından ilçede çeşitli noktalara 225 adet geri dönüşüm kutusu koyuldu.Konu hakkında açıklamada bulunan Başmakçı Kaymakamı Mehmet Soylu ülke genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" için, "Sıfır atık projesi sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketedir. Bize emanet edilen tabiatı gelecek nesillere layıkıyla devredebilmek boynumuzun borcudur.Bu kapsamda sıfır atık projesinin amacı israfın önlenmesi, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılması oluşan atık miktarının azaltılması atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüm sistemine sevk edilmesi noktasında mevcut sistemi daha düzenli ve uygulanabilir bir temele oturtmaktır." dedi.İlçede proje çerçevesinde kaymakamlık tarafından çeşitli noktalara 225 adet geri dönüşüm toplama kutusu koyuldu.