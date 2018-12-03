Başmakçı'dan Kısa Kısa

Başmakçı
Kaymakamı Mehmet Soylu
, ilçeye bağlı Akkeçili köyünü ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.
Akkeçili köy konağında vatandaşlarla da buluşan Kaymakam Soylu, muhtardan ve ihtiyar heyetinden istek ve talepleri dinledi. Kaymakamlık
olarak eğitime çok önem verdiklerini, köy sorunlarını da kısa süreler içerisinde çözeceklerini belirten Soylu, "Öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmelerini istiyorum. Bu nedenle onlar için gerekli bütün eğitim çalışmalarını yapacağız." dedi.
Dünya Engelliler Günü
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan
Gönüllü, 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü nedeniyle çocuklarla bir araya geldi.
Gönüllü, "Tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür diliyorum. Asıl engelliler onları görmeyenlerdir. Herkes kendisini engelli adayı olarak görüp ona göre hareket etmesi gerekir. Burada engelli çocuklarımıza çeşitli hediyeler sunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin günleri kutlu olsun." dedi.
Mehmet Soylu,Başmakçı
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:30