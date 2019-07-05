05.07.2019 11:20
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Başmakçı'dan kısa kısa

Başmakçı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 28 Temmuz'da düzenlenecek olan at yarışları öncesi hazırlıklar sürüyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 28 Temmuz'da düzenlenecek olan at yarışları öncesi hazırlıklar sürüyor.
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, rahvan at yarışları ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, at sporunu sevdirmek için sosyal bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Rahvan at yarışlarını birlik ve beraberlik içerisinde yapacaklarını aktaran Gönüllü, "At yarışları için platform, yol ve atların koşacağı toprak alan çalışmalarımız devam ediyor. Rahvan at yarışlarımız çok geniş katılımlı olacağına inanıyorum. Çevre il ve ilçelerden ciddi anlamda katılımın sağlanacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Başmakçı'da bank imalatı
Başmakçı Belediyesi oturma bankı üretimine başladı.
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, bank üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kurduğumuz atölyede üretilen ve üzerilerinde belediyenin ismi ile üretim yılının bulunduğu oturma bankları halkımızın rahat bir şekilde oturabilmesi ve dinlenebilmesi için parklara, okul bahçelerine, cami bahçelerine ve ilçemizin ihtiyaç duyulan yerlerine konulmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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