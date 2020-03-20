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Başmakçı'dan kısa kısa

Başmakçı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

20.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:26
Başmakçı'dan kısa kısa
Başmakçı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Çalışmalarda, ilçedeki kamu kurumları, bankalar, esnaf dükkanları ile umuma açık alanlarda özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.
Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Başmakçı Belediyesinin, dünyada pandemi haline gelen Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirterek, ilçe halkının da tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini kaydetti.
Başmakçı Belediyesinden yaşlılara alışveriş hizmeti
Başmakçı Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalara yönelik alışveriş hizmeti sunuyor.
Başmakçı Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlçede evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri yaşlılar, engelliler ve kronik hastaları, belediye personellerimiz mesai saatleri içerisinde evlerinde ziyaret edecek. Ekipler, vatandaşların istekleri doğrultusunda market, manav ve fatura işlemlerini yerine getirecektir." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Abdulhekin Ayhan, Başmakçı, Güncel

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