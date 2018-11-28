Başmakçı Kaymakamı Soylu, Muhtarlarla Buluştu

Başmakçı
Kaymakamı Mehmet Soylu
, ilçe sorunlarını görüşmek üzere merkeze bağlı mahalle muhtarları, köy muhtarları ve daire amirleri ile bir araya geldi.
Muhtarlarla her zaman bir arada olduklarını, aynı zamanda köy ziyaretleri de gerçekleştirdiğini ifade eden Kaymakam Soylu, toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini söyledi.
"Hatta bu hafta 5 köyümüze ziyarette bulunduk." diyen Soylu, şöyle konuştu:
"Bunun anlamı şu, sizin yaptığımız görevler önemli görevlerdir. Siz halkımızla, vatandaşlarımızla kamu görevlileri arasında bir bağ kuruyorsunuz. Onların taleplerini bize getiriyorsunuz, bizim söylediklerimizi de bir şekilde onlara iletiyorsunuz. Bu durumda da taleplerin yerine getirilmesi sürat kazanmaktadır. Biz de bütün çalışmalarımızda sizleri her zaman işimizin bir ortağı olarak görüyoruz. Her zaman yapacağımız çalışmalarda ilçe müdürlerimizle ve sizlerle görüşerek projeleri, programları ve uygulamaları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu birlikteliğimizden büyük bir mutluluk duyduğumu açıkça ifade etmek isterim."
Soylu, sık sık bu tür etkinliklerde görüşmelerin devamı temennisinde bulundu ve katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Mehmet Soylu,Başmakçı
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:22