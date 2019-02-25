Başmakçı Kaymakamı Soylu'nun Okul Ziyaretleri

Başmakçı
İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu
, Fatih
ilkokulu ile ilçeye bağlı Aşağı Beltarla köyü ilkokulunu ziyaret etti.
Gittiği okullarda idareci ve öğretmenlerle görüşerek okulların ihtiyaçları hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Soylu, daha sonra öğrencilerle buluşarak bir süre sohbet etti.
Eğitim ve öğretimi çok önemsendiklerini, her zaman eğitimin başarı çitasının yükselmesi adına çalışmaları sürdüreceklerini belirten Soylu, "Öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmalıdırlar. Öğrencilerimizin daha da çok başarılı olmaları adına elimizi taşın altına koymalıyız." dedi.
Fatih, Mehmet Soylu, Başmakçı, Güncel
Kaynak: AA