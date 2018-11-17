Başmakçı Kaymakamı Soylu, Okulları Denetledi

Başmakçı
Kaymakamı Mehmet Soylu
, Yaka İlköğretim ve Fatih
İlkokulunu ziyaret etti.
Yemekhaneleri, yapılan yemekleri ve okulları yerinde denetleyen Kaymakam Soylu, öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulların ihtiyaçlarını, sorunlarını dinledi.
Eğitim ve öğretimin çok önemli olduğunu ve önemsediklerini belirten Soylu, "Bütün uğraşlarımız çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim ve öğretim almasını sağlamaktır. Onun için yapılması gerekenleri ve eksiklikleri yerinde inceliyoruz." diye konuştu.
Ziyarete, Başmakçı İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Özdemir, okul müdürleri ve öğretmenler de eşlik etti.
Fatih,Mehmet Soylu,Başmakçı
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:07