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Basmane Garı kendi elektriğini kendisi üretiyor

Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin uygulandığı İzmir'deki Basmane Tren Garı, kurulan güneş panelleriyle kendi elektriğini kendisi üretiyor.

25.09.2019 10:14Basmane Garı kendi elektriğini kendisi üretiyor
Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin uygulandığı İzmir'deki Basmane Tren Garı, kurulan güneş panelleriyle kendi elektriğini kendisi üretiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) hayata geçirdiği GES projesi kapsamında İzmir'deki Basmane Tren Garı'nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatması yapıldı. Kaplama yapılan alana güneş panelleri monte edilerek 70,2 kw'lık güneş enerji santrali kuruldu. Bu sistemle beraber aylık 12 bin liralık kazanç sağlanarak garın toplam elektrik gideri karşılanıyor.

Vatandaşlar sistemin yaygınlaştırılmasını istiyor

Vatandaşlar da sistemi faydalı bulduklarını belirterek, Türkiye'nin güneş ışığı açısından zengin olduğunu ve bu sistemin yaygınlaştırılmasını beklediklerini söyledi.

Selçuk ve Balıkesir'de GES projesi

TCDD, daha önce de İzmir'in Selçuklu ilçesinde kendi mülkiyetinde bulunan bir alana kurduğu güneş enerji santralini 11 Nisan tarihinde hizmete açtı. Ayrıca Balıkesir'de de kurulumu devam eden güneş enerji santralinde tamamlanma aşamasına gelindi. - İZMİR

İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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