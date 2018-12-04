Başmüşavir Şallı'dan, Başkan Yılmazer'e Ziyaret

04 Aralık 2018 Salı 17:51



04 Aralık 2018 Salı 17:51

Başbakanlık Müşaviri Başmüşavir Hayrettin Şallı'yı ve True Group Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Duyar Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer'i makamında ziyaret etti.Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Başbakanlık Müşaviri Başmüşavir Hayrettin Şallı'yı ve True Group Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Duyar'ı makamında ağırladı. Baş Müşavir Hayrettin Şallı'yı makamında ağırlayan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmazer, Sapanca adına yapılan çalışmalar hakkında Şallı'ya bilgi paylaşımında bulundu. 2014 Yılın dan bu güne yapılan hizmetler ve hayata geçirilen projeleri hakkında sohbet edildi ve gündem değerlendirilmesi yapıldı. Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer "Çok değerli ağabeyimiz Başbakanlık E. Müşaviri Baş Müşavir Sayın Hayrettin Şallı ve True Group Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Duyar'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.Başmüşavir Hayrettin Şallı ziyarette yaptığı açıklamada, "Sapanca adına yapmış olduğunuz çalışmaları takdire şayan. Anlattıklarınız, ilçeye girdiğimizde belli oluyor. Gelişen, değişen bir Sapanca görüyorum. Sapanca için 4,5 yılda büyük emek ve gayret sarf edildiğini görmek güzel. Görevinizi layıkıyla yapmış olduğunu görüyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.Ziyaretin sonunda Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, misafirlerine üzerinde belediye logosu olan mozaik tablo hediye etti. - SAKARYA