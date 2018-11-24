Başöğretmen Atatürk'ü Anlatacak

Sezonun ilk konuğu Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Atatürk Dönemi'nde Eğitim"i anlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin 2015 yılından bu yana düzenlediği "Kent Söyleşileri" yaz aylarında verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, yeni sezondaki ilk söyleşinin konusu "eğitim" olarak belirlendi.

27 Kasım Salı günü saat 18.00'de, Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Atatürk Dönemi'nde Eğitim" başlıklı bir sunum yapacak. Yüksek lisans ve doktorasını Cumhuriyet dönemi eğitimi üzerine yapan Şahin'in "Hayatı ve Düşünceleriyle Mustafa Rahmi Balaban" ile "Gazi Paşa Hazretlerinin Maarif Umdesi: Asri Terbiye ve Maarif" isimli basılmış iki kitabı bulunuyor.Katılımın ücretsiz olduğu söyleşiler, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşiyor.