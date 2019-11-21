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Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Avustralya'da 38 haftalık hamile olduğu açıklanan başörtülü bir kadın, arkadaşlarıyla beraber otururken yanlarına gelen bir adam tarafından darp edildi. 43 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

21.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:26

'nın Sydney şehrinde 38 haftalık hamile olduğu açıklanan başörtülü bir kadın, yumruklu ve tekmeli saldırıya uğradı.

YUMRUK VE TEKMELERLE KADINI DARP ETTİ

Olay geçtiğimiz gün Sydney'deki bir kafede yaşandı. 38 haftalık hamile olduğu açıklanan başörtülü bir kadın, arkadaşlarıyla beraber otururken, yanlarına gelen bir adam tarafından darp edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın önce kadınların yanına gelerek bir şeyler söylediği, ardından yumruk ve tekmelerle kadını darp ettiği görülüyor.

14 KEZ VURDU

Yerel polis, 43 yaşındaki saldırganın kadına 14 kez vurduğunu, saldırı sonrası hamile kadının fiziksel ve ruhsal travma geçirdiğini açıkladı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sydney Westmead Hastanesi'ne kaldırılan kadının ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

Avustralya, Polis, Dünya


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