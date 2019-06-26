26.06.2019 23:49
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Başörtülü kadına metroda çirkin saldırı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı

Başörtülü kadına "Kara Fatma" diyerek hakaret ettiği iddia edilen yolcunun görüntüleri sosyal medyada büyük tepki gördü. Hakaret eden kadın, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim." ifadelerini kullandı.

Metroda başörtülü kadına hakaret eden öfkeli yolcu, sosyal medyada büyük tepki çekti.

"BURASI ÖZGÜR BİR ÜLKE"

Metroda çekilen bu görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Yanında oturan başörtülü kadına " Kara Fatma " diyen kadının bu çirkin saldırısı ve ardından kendisini savunmak için sarf ettiği sözler şaşkına çevirdi. Metroda bulunan bir kişi tarafından tepki gören kadın adeta ne yapacağını şaşırarak, "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası özgür bir ülke, istediğimi konuşabilirim" yanıtını veriyor. Özgürlüğü kendisine göre yorumlayan kadına ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Başörtülü kadına metroda çirkin saldırı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı
Kara Fatma , Güncel

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