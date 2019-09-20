Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik

Dün İzmir'in Foça ilçesinde kutlanan Gaziler Günü'nde yaşanan olay, büyük tepki çekti.

TÖREN ALANINI TERK ETTİLER

Törenin başlayacağı dakikalarda protokol sırasının hemen arkasında bulunan bir grup gazi, sunuculuk yapan Foça Spor Lisesi edebiyat öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar'ın kıyafetinin uygun olmadığını belirterek, tören alanını terk etti.

"CUMHURİYET DEĞERLERİNE UYGUN GÖRMEDİK"

Gerekçe olarak öğretmenin kıyafetinin cumhuriyete uygun olmadığını söyleyen gaziler adına konuşan Gazi Emekli Deniz Piyade Albay Nabi Duru, "19 Eylül Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı'na törene geldiğimizde, törenin başlangıcında gaziler olarak sunucu hanımefendinin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını görünce çok üzüldük. Bu protestomuzu toplu olarak Kaymakam ve tören alanında bulunanlara ileterek tören alanını terk ettik." dedi.

İşte başörtülü sunucuyu protesto eden gaziler;