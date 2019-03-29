Başörtülü Vatandaşlara Yönelik Hakaret İçerikli Video Çeken Şahsa Gözaltı

Başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli video çeken şahsa gözaltı
İSTANBUL - Atatürk
havalimanında başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret içerikli çektiği video ile gündeme gelen Bülent Kökoğlu gözaltına alındı. Skandal videonun sosyal medyada yayınlanması ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Bülent Kökoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Kökoğlu emniyette sorguya alındı. Şüpheli, yarın 'Halkı kim ve düşmanlığa tahrik' suçlaması çerçevesinde adliyeye çıkarılacak.
Mustafa Kemal Atatürk, 3. Sayfa
Kaynak: İHA