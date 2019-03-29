Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Atatürk Havalimanı'nda kaydettiği görüntülerde başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bülent K, adliyeye sevk edildi.<br><br>İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Avcılar'da gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.<br><br>Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.<br><br>Olay<br><br>Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bülent K'nın, Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.