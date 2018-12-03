Başörtülülere "Öcü Gibi" Diyen Oyuncu Serra Yılmaz, Yeni Filminde Tesettüre Girdi

İtalya'da vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Rolando Ravello'nun üstlendiği 'La prima pietra' filminde, Serra Yılmaz, Kasia Smutniak'ın Müslüman kayınvalidesi rolünü canlandırdı. Serra Yılmaz'ın bu görüntüsü, bir dönem başörtülülere söylediği sözleri akıllara getirdi.

MÜSLÜMAN KAYINVALİDE ROLÜNDE

Bu cuma İtalya'da vizyona girecek 'La prima pietra' filminde, Ferzan Özpetek'in 'Kemerlerinizi Bağlayın'da oynayan Kasia Smutniak ile Iaia Forte, Corrado Guzzanti, Valerio Aprea da rol aldı. Bir dönem başörtülelere söylediği sözlerle tepki çeken ouncu Serra Yılmaz ise Kasia Smutniak'ın Müslüman kayınvalidesi rolünü canlandırdı.

"BANA ÖCÜ GİBİ GELİYOR" DEMİŞTİ

Filmin tanıtım afişinde başörtülü fotoğrafı yayınlanan Serra Yılmaz'ın 2012 yılında söylediği "Ben aslında insanların kapalı olmasından hiç hoşlanmıyorum. Bazen korkuyorum başörtülülerden. Geçen gün hastaneye gittim, içeri girdim simsiyah bir öcü geldi üstüme. Korktum, korkutucu geliyor bana" sözlerini akıllara getirdi.

FİLMİN KONUSU

Okul bahçesinde başkalarıyla oynamaya niyetlenen bir çocuk, kapıcıyı biraz inciterek bir taş atar ve bir pencereyi kırar. Bu, Müslüman bir çocuktur ve olay, müdür, öğretmen, kapıcı ve eşinin de dahil olduğu bir tartışmaya yol açar. Beklenmedik tepkilerin ortaya çıkacağı 'küçük' bir problemi çözmek o kadar da kolay olmayacaktır.