07.07.2019 13:11
Haberler» Magazin» Haber

Başörtüsünü çıkartan Burcu Çetinkaya'dan Nurgül Yeşilçay'ın eleştirilerine cevap!

Başörtüsünü çıkardığı andan itibaren eleştirilerin hedefi olan Burcu Çetinkaya, yıllar önce evliliğini eleştiren Nurgül Yeşilçay'la ilgili ilk kez konuştu.

TV100 Kanalında Cengiz Semercioğlu'nun Sabah Sohbetleri programına konuk olan Burcu Çetinkaya gündeme bomba düşen açıklamalar yaptı. Geçtiğim aylarda radikal bir karar alarak başörtüsünü çıkartma kararı alan ve eşi Mehmet Fatih Bucak'tan boşanan Çetinkaya eleştirilerin odağına oturmuştu. Bütün bu eleştirilere ise tek tek cevap veren Çetinkaya bomba açıklamalar yaptı.

ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Çetinkaya, kendisini yıllar önce eleştiren Nurgül Yeşilçay'la ilgili ilk kez konuştu.

Nurgül Yeşilçay, Burcu Çetinkaya için 4 yıl önce şu yorumu yapmıştı; Sen özel okullarda oku. Kadın rallici ol. Sonra türbana gir. Sonra Urfa'da bir aşiretle evlen. Bunu rahmetli Meral Okay bile dizi yapamazdı. Hayat..."

"BEN UTANDIM"

Eski eşi Mehmet Fatih Bucak ile Harran Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken tanıştığını söyleyen Çetinkaya Nurgül Yeşilçay'ın evlendiği zaman yaptığı paylaşım ile ilgili "Orada da kötü bir niyet ile yazdığını düşünmüyorum. Orada da ben genel bir şey yazdım ve son derece iyi niyet ile yazdım. İnsanlar Nurgül Yeşilçay'a öyle şeyler yazdılar ki beni savunmak adına hesapta ben utandım. Sonuçta bir yanlışı düzeltmeye çalışırken bir başka yanlış yapmak çok kötü bir şey. Ne kadar saygısız olduk böyle olmamalı savunmak." dedi.

Başörtüsünü çıkartan Burcu Çetinkaya'dan Nurgül Yeşilçay'ın eleştirilerine cevap!
Nurgül Yeşilçay, Burcu Çetinkaya, Mehmet Fatih, Çetinkaya, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:11   Başörtüsünü çıkartan Burcu Çetinkaya'dan Nurgül Yeşilçay'ın eleştirilerine cevap!
11:57   İlber Ortaylı'nın askerlik fotoğrafındaki çarpı işareti sosyal medyada gündem oldu
11:35   "Geçmiş Olsun" filmine İzmir'de özel gala
10:16   Enis Fosforoğlu'nun eşi tabut başında çekilen fotoğrafla ilgili konuştu
09:29   Kitabıyla eleştirilerin hedefi olan Şeyma Subaşı, "Herkes beni konuşuyor" paylaşımını yaptı
08:55   Kdz. Ereğli'de Hadise ve Murat Boz rüzgarı
22:50   Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasına bağış yapan Murat Boz ile bir araya geldi