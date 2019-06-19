19.06.2019 10:48
Haberler» Magazin» Haber

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'dan "İç çamaşırın belli oluyor" diyen takipçisine olay cevap

Başörtüsünü çıkartarak birden magazin gündemine oturan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, takipçisine verdiği cevapla olay oldu.

Yayınlanması yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde başını açtığını duyurmuştu. Radikal bir kararla başını açan Gürdal sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu.

"SÜDYENLE GEZECEĞİM VAR MI PROBLEM"

Kendisine yeni bir sosyal medya hesabı açan gelin adayı, sık sık paylaşımlar yapıyor.Gelin adayı, "Sadece başımı açtı vücudum hala kapalı, usturuplu giyinmeye devam ediyorum" diyerek açıklama yapmıştı. Gürdal, yaptığı son paylaşımında iç çamaşırının belli olduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı. Gürdal, "Sütyenle gezeceğim var mı problem" cevabını verdi.

"İSLAMİYETİ ÇOK GÜZEL TEMSİL ETTİM"

Sosyal medya hesabından neden başını açtığını açıklayan Hanife ayrıca eleştirilere de cevap verdi Hanife konuyla ilgili, "Bugün kendime uzunca sordum ben kimim diye. 'Ben bu giyimim ile mutlu muyum?' diye sordum. Uzunca bu kararı düşündüm. Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Benim ailem komple muhafazakar. Ben kötü örnek olmuyorum. Konu inancımla alakalı değil. Konu daha güzel görünmek değil. İslamiyet çok güzel temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben sadece daha fazla tesettürlü kalamayacağımı anladıktan sonra kararımı verdim." demişti.

Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'dan İç çamaşırın belli oluyor diyen takipçisine olay cevap
Hanife Gürdal, Hanife, Magazin

YORUMLAR (60)
HAYRİ:açıkken kapanmanın bir anlamı var. yalnız burada önemli olan samimiyet. kapanıyorsan ölene kadar gitmeli. bir kapan bir açıl olmaz. bir de kapalıyken açılanlar var ki. bunun hiç bir anlamı ve izahı olamaz. bu samimiyetsizliği gösterir. bu kadar basit. zaten ne yaparsan kendine.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
JAMİRYO:EVLEN BENİMLE HANİFEEEEE
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AMASRALI MEHMET:akif ne güzel söylemiş!!! medeniyet dedigin açmaksa bedeni, hayvanlar bizden daha medeni. . . . . ??
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
?...:bıktık bu, alişan, demet akalın ve seda sayan haberlerinden . . . . ! millet uzaya gider biz hanifenin ne yaptığını konuşuruz. . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALİ BEY:Bu kiz mi kadinmi hastaneye gitsin bence
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Tüm 60 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Haberleri
11:24 James Arthur, Antalya'da konser verdi
10:47 Başörtüsünü çıkaran Hanife Gürdal'dan "İç çamaşırın belli oluyor" diyen takipçisine olay cevap
10:38 James Arthur, Antalya'da konser verdi
10:15 Zerrin Özer'in eşi, fenomen Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını atmış
10:11 Arda Balkay yeni şarkısını yayınladı
09:55 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, bikinili pozuyla büyüledi
09:41 Müge Anlı, yaz döneminde yarışma programı sunacak