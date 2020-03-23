Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı - Spor

Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı

- Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı Yağlı güreş başpehlivanlarından Abdullah Güngör, korona virüs tehdidi için çektiği videoda Türkiye halkına evde kalması yönünde çağrıda bulundu.

23.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:55
- Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı
İSTANBUL - Yağlı güreş başpehlivanlarından Abdullah Güngör, korona virüs tehdidi için çektiği videoda Türkiye halkına evde kalması yönünde çağrıda bulundu.
Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını için yağlı güreş başpehlivanlarından Abdullah Güngör, çektiği video ile Türk halkına evinde kalması yönünde çağrıda bulundu. Demir adam lakaplı güreşçi Güngör mesajında, "Ülkemizde ve tüm dünyada korona virüs baş göstermiş durumdadır. Bizler vatandaşlar olarak devletimizin aldığı kararlara uymak zorundayız. Bu bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık görevimizdir. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığı'mız bize 'dışarı çıkmayın' diyor. Özellikle 65 yaş üzeri değerli büyüklerim, kıymetlilerim, lütfen dışarı çıkmayınız. Bu işin şakası yok. Haberlerden izliyor ve görüyoruz. İyi beslenelim, iyi dinlenelim. Sporcu kardeşlerim de kendi odalarını evlerini antrenman salonu gibi yapabilirsiniz. 'Benim bağışıklığım güçlü, ben sporcuyum' demeyin. İş çok ciddi. Devletimiz tüm kurumları ile önlemlerini alıyor. Allah'ın izniyle bu virüsü de yeneceğiz. En büyük başarı sağlıktır. Sağlık olmadan hayatta bir şey olmaz. O yüzden son olarak 'evinde kal' Türkiyem diyorum" ifadelerine yer verdi. Başpehlivan Abdullah Güngör’den ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Başpehlivan Abdullah Güngör'den 'evde kal' çağrısı
Etiketler : Abdullah Güngör, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Messi’nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı Spor
Messi'nin koronavirüsten korunmak için yaptığı hamle şaşırttı
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı Spor
Koronaya yakalanan ünlü teknik adam, karantina süresini hiçe saydı
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım Spor
F.Bahçeli idareci üzücü haberi verdi: Yüzde 1 milyon koronayım
Abdurrahim Albayrak ve eşini yıkan haber! Korona testleri pozitif çıktı Spor
Abdurrahim Albayrak ve eşini yıkan haber! Korona testleri pozitif çıktı
G.Saray’dan ayrılmak hiçbirine yaramadı! Sıfır çektiler Spor
G.Saray'dan ayrılmak hiçbirine yaramadı! Sıfır çektiler
Falcao’dan çok konuşulacak Arda Turan, Fatih Terim ve derbi itirafları Spor
Falcao'dan çok konuşulacak Arda Turan, Fatih Terim ve derbi itirafları
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı Spor
3 takım arkadaşının virüs testi pozitif çıkan Merih, video yayınladı
Cristiano Ronaldo’nun test sonuçları belli oldu Spor
Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu

Son Dakika Spor Haberleri

Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı - Spor Rüzgarın kızının hedefi olimpiyatlar - Spor Abdurrahim Albayrak ve eşinin korona virüs testleri pozitif çıktı - Spor Galatasaray, 'Yeni Zidane' Adil Aouchiche'nin peşinde! Son dakika - Spor Milan'da Ibrahimovic yerine Alexander Sörloth! Son dakika Trabzonspor haberleri - Spor Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü - Spor Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım - Spor "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı - Spor Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı - Spor Lionel Messi, koronavirüsten korunmak için sakallarını kesti - Spor
Loading