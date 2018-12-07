Başpehlivan Ahmet Taşçı, "İstediğim Başarıya Ulaşamadım"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik spor eğitimi veren Ücretsiz Spor Okulları öğrencileri Kocaeli'ye sayısız madalya ve 3 altın kemer getiren, yağlı güreşlerin üstadı, yaşayan efsane başpehlivan Ahmet Taşçı ile söyleşide buluştu. Söyleşide minik sporculara tüm tecrübelerini aktaran efsane güreşçi, "İlk kispeti giydiğimde çok zorlandım. 24 saatim sporla geçiyordu fakat o çok istediğim başarıya ulaşamadım. En son final yaptığımda yaşım 46'ydı. Ben Osmanlı dönemindeki gibi Kel Aliço'nun rekorunu kırmak için 57 yaşımda güreşmek istedim. Sistem benim bu rekor kırma isteğimi engelledi" dedi.

SPOR CAMİASI ORADAYDI

Karamürsel Lütfü Hınçal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye emekli başpehlivan Ahmet Taşçı'nın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürüMuzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız, eski İl Temsilcisi Ziya Ürük, Derince İlçe Spor Müdürü Yusuf Yüksel, Ücretsiz Spor Okulları eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Ücretsiz Spor Okulları güreş branşında eğitim alan öğrenciler söyleşi öncesi gösteri düzenledi. Öğrenciler; efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'dan hem madalya hem de tam not aldı. Gösterilerin ardından başlayan söyleşide yaşayan efsane başpehlivan Ahmet Taşçı minik sporcuların sorularını yanıtladı.

ONUNLA GURUR DUYUYORUM

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Karamürsel İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Karamürsel ve Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başpehlivanı Ahmet Taşçı ile bir aradayız. Onunla birlikte bu ilçede yaşamaktan gurur duyuyorum. Gençler bugün aslında burada sizler için toplandık. Burada yapılan söyleşiyi dikkatle dinleyin. Size verilen mesajlar çok önemli. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Okuduğunuz okullar aldığınız eğitimler ile sizler bu makamları devralacaksınız. Sporu bir nefes alma unsuru olarak görün. İnşallah aranızdan sporcular çıkacak. Uluslararası arenada Türk Bayrağı'nı göndere çıkaracaksınız.

ONDAN BİR TANE DAHA YOK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise, "Bizler sizlerin zamanında bu tür imkanlara sahip olamadık. Sizler tecrübe sahibi insanların aktardığı bilgilerden faydalanın. Ben kendisini efsane olarak adlandırıyorum. Sizler çok şanslısınız. Bugün burada dinleyeceğiz Ahmet abimiz 81 milyon insanın içerisinden birisi. Onun ikincisi yok. Bu değerlerin kıymetini bilip, onun tecrübelerinden faydalanın" diyerek minik öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İMKÂNSIZLIKLAR SEBEBİYLE GEÇ BAŞLADIM

Soru cevap şeklinde geçen söyleşide Ahmet Taşçı efsanesinin gençliği ve sporcu kimliği konuşuldu. 25 yaşında güreşe başladığını ifade eden Taşçı, " Spor için çok geç yaş. Bizim doğduğumuz yerde bir çiftlik hayatı vardı. Oradaki işlerle bir spor alt yapısı oluştu. Aileden gelen bir güçlü vücut yapımız var. Karamürsel'de böyle spor salonları yoktu. İmkânsızlıklar yüzünden 25 yaşında spora başladım" dedi.

GENÇLİĞİMDE FUTBOL AŞIĞIYDIM

"Gençliğimde futbolu çok seviyordum" diyen Taşçı, "Ara ara evdeki işlerden futbola kaçıyordum. Bizleri o zaman çok güreşe yönlendirdiler. Güreşe sıcak bakmıyordum. Bir şekilde bizi güreşe ittiler. Fabrikada çalışıyordum. Vardiyalı sistem hiç hoşuma gitmedi.Bir şeyler yapmam gerekiyor dedim. Güreş bizim kültürümüz. O zamanlar çok teşvik vardı. Bir arkadaşım beni Fevziye Güreşlerine götürdü. Orada ilk güreşimi yaptım. Tüm Karamürsel güreşçilere sahip çıkıyor. En büyük şansım Karamürsel'de doğmak" şeklinde konuştu.

NEREDEN NEREYE…

"Karamürsel'in spora aşkı var" diyerek güreş branşının geldiği noktaya değinen Taşçı, "Karamürsel tarihinde Sucu İbrahim, Aydın Demir, Gazanfer Bilge gibi büyük spor adamlarımız var. O yıllarda Türkiye'de özellikle bizim gibi aileler yokluklarla boğuşuyordu. İmkansızlıklar içerisinde imkanlar bulup bir şeyler yaptık. Okuma imkanı bulsaydım makine mühendisi olmak isterdim. Bugün İsmail Yıldırım Başkanımız sporculara büyük destek veriyor. 5-6 ile başladık şuan Karamürsel'de 500'ün üzerinde güreşçimiz var" dedi.

JAPONYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Gelen sorular üzerine Japonya macerasını anlatan Taşçı, "Sumo güreşi serüvenimiz var. İlk olarak dördüncü sumo şampiyonası için Japonya'dan Türkiye'ye teklif geliyor. O senenin başpehlivanı bendim. Bana teklif geldi. Orada 9 günlük bir süreçte hareketleri gösterdiler. Bana orada öğretilen kendi kültürlerini yansıtan hareketler. Sumo güreşi içinde "nasıl güreşirsen güreş" dediler. Kültürlerine çok sahip çıkıyorlar. Orada üçüncü oldum. Üçüncülükte olsa çok büyük bir gurur. Bayrağımızı göndere çektirdik. Ülkemizi orada çok iyi temsil ettik " ifadelerini kullandı.

BİZE PEYGAMBERİMİZDEN MİRAS

Söyleşide Discovery Channel'e verdiği röportajda "Topraktan geldik toprağa döneceğiz" cümlesinin anlamına da değinen Taşçı, "Bu bizim dinimizin bir göstergesi. Oradaki çekimde ata sporumuzun kültürünü, ahlakını en ince noktasına kadar aktarmaya çalıştık. Pirimiz Hz. Hamza. Bu her hareketin bir anlamı var. Güreş bize peygamberimizden bir kültür mirası. Her güreş öncesi rakibin sırtı sıvazlanır ve helallik alınır. Bu sözün çok büyük bir anlamı var. Usta çırak ilişkisi ile yetişirse gençlerimiz çok başarılı olur." ifadelerini kullandı.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ YOK OLUYOR

"Bütün spor branşlarında ahlak ve terbiye kuraları var" ifadelerine değinen Taşçı, "Bizim yağlı güreşte bir ustanın verebileceği kimse güreşçiye veremez. Çırağın aşağıdan yetişmesi gerekiyor. Biz de bu iş biraz kayboldu. Usta çırak ilişkisi yok olmak üzere. Bunu güreş izlerken görebiliyorum. Sevinme hareketleri bizim zamanımızda çok ayıplanırdı. Ustanın yanında yetişmedikleri çok belli. Bu sözlerime kimse alınmasın. Usta bu yüzden çok önemli." dedi.

TÜM ENERJİM GÜREŞ İÇİN

"Yağlı güreş harici başka bir spor branşıyla ilgilenmiyorum" diyen Taşçı, "İsmail Yıldırım Başkanımız ile birlikte her gün spor yapma imkanı buluyoruz. Kendisi sporcu olsaydı çok hırslı ve başarılı bir sporcu olurdu. Levent Erdoğan Spor Kulübümüzde güreşçilerimiz ile ilgileniyoruz. Sporla günlük uğraşım bu şekilde gidiyor. Tüm enerjimi ata sporumuza harcıyorum." şeklinde konuştu.

BANA DERİN İZLER BIRAKTI

Ücretsiz Spor Okulları'nda eğitim alan öğrencilerden gelen hiç unutamadığınız bir anınız var mı? sorusunu cevaplayan Taşçı, "O zamanlar yeniyiz. Edirne Kırkpınar güreşlerinde bir kişiyi yensem halk gözünde pehlivan olacağım tabi. Ben de ben giderim 5 kişi yenerim hesapları yapıyorum. O şekilde Edirne'ye gittim. Rahmetli Gazeteci Mehmet Abi her adam yendiğimde yanıma gelir sarılır "sen pehlivanlığını ispatladın" derdi. Dereceler geldikçe bari biraz daha sık kendini". Emin Abi de koşup koşup sarılırdı. Bu hatıralar 1986 yılında bana çok derin izler bıraktı. Büyük orta başta derece aldım. Edirne piyasa güreşidir. Sakatlık ve kaza olmadığı sürece her Edirne güreşinde finale kaldım. 19 finalim var 8'ini kaybettim." İfadelerini kullandı.

DEĞERLİ SPORCULARI ÖRNEK ALIN

"Pehlivanın özü dürüst ve ahlaklı olmaktır" ifadelerine yer veren Taşçı, "Benim spor felsefem. Yenilmek kaybetmek değil, vazgeçmektir. Çok çalışıp, azmetmelisiniz. Bu düşünce ile hareket ederseniz. Pehlivanın özü dürüst ve ahlaklı olmaktır. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler başarılarımızı çok büyük zorluklarla yaptık. Amacımız şampiyon olmanın yanında yaşantımız ve başarılar ile gençlerimize örnek olmaktı. Değerli sporcularımızı örnek alın" dedi

24 SAATİM SPORLA GEÇİYORDU

İlk kispet giydiğimde zorlandım" diyen Taşçı, "Çok büyük acı çektim. Bel kısmı deri halatla kemer yapılıyor. Hiçbir şey anlamadım. Bir de üstüne direk güreştim. Aldılar beni yerden yere vurdular. Her sporcu gibi bende çok çalıştım. Sabah 6 da kalkardım akşam 10 da yatardım. Sürekli olarak 7 yıl aralıksız Gökçetepe'ye koşar, kahvaltı yapar ve uyurdum. Öğleden sonra ağırlık çalışırdım. Kesinlikle 24 saatim spor içerisinde geçiyordu." Şeklinde konuştu.

İSTEDİĞİM BAŞARIYA ULAŞAMADIM

Salonda bulunan öğrencilerden "İstediğiniz başarıya ulaşabildiniz mi" sorusuna cevap veren Ahmet Taşçı, "İstediğim başarıya ulaşamadım. En son final yaptığımda yaşım 46'ydı. Ben Osmanlı dönemindeki gibi Kel Aliço'nun rekorunu kırmak için 57 yaşımda güreşmek istedim. Sistem benim bu rekor kırma isteğimi engelledi" şeklinde konuştu. Söyleşinin ardından efsane başpehlivana çiçek ve hediyeler takdim edildi.