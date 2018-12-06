Başpehlivan Ahmet Taşçı Söyleşisi Gerçekleşti

Karamürsel Lütfü Hınçal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye Efsane Başpehlivan Ahmet Taşçı'nın yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürüMuzaffer Çintimar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız, Ücretsiz Spor Okulları eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Ücretsiz Spor Okulları güreş branşında eğitim alan öğrenciler söyleşi öncesi gösteri düzenledi. Öğrenciler; efsane başpehlivan Ahmet Taşçı'dan hem madalya hem de tam not aldı. Gösterilerin ardından başlayan söyleşide yaşayan efsane başpehlivan Ahmet Taşçı minik sporcuların sorularını yanıtladı.

ONUNLA GURUR DUYUYORUM

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Karamürsel İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Karamürsel ve Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başpehlivanı Ahmet Taşçı ile bir aradayız. Onunla birlikte bu ilçede yaşamaktan gurur duyuyorum. Gençler bugün aslında burada sizler için toplandık. Burada yapılan söyleşiyi dikkatle dinleyin. Size verilen mesajlar çok önemli. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Okuduğunuz okullar aldığınız eğitimler ile sizler bu makamları devralacaksınız. Sporu bir nefes alma unsuru olarak görün. İnşallah aranızdan sporcular çıkacak. Uluslararası arenada Türk Bayrağı'nı göndere çıkaracaksınız.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ YOK OLUYOR

"Bütün spor branşlarında ahlak ve terbiye kuraları var" ifadelerine değinen Taşçı, "Bizim yağlı güreşte bir ustanın verebileceği kimse güreşçiye veremez. Çırağın aşağıdan yetişmesi gerekiyor. Bizde bu iş biraz kayboldu. Usta çırak ilişkisi yok olmak üzere. Bunu güreş izlerken görebiliyorum. Sevinme hareketleri bizim zamanımızda çok ayıplanırdı. Ustanın yanında yetişmedikleri çok belli. Bu sözlerime kimse alınmasın. Usta bu yüzden çok önemli.

TÜM ENERJİM GÜREŞ İÇİN

"Yağlı güreş harici başka bir spor branşıyla ilgilenimyorum" diyen Taşçı, "İsmail Yıldırım Başkanımız ile birlikte her gün spor yapma imkanı buluyoruz. Kendisi sporcu olsaydı çok hırslı ve başarılı bir sporcu olurdu. Levent Erdoğan Spor Kulübümüzde güreşçilerimiz ile ilgileniyoruz. Sporla günlük uğraşım bu şekilde gidiyor. Tüm enerjimi ata sporumuza harcıyorum. "Karamürsel'in spora aşkı var" diyerek güreş branşının geldiği noktaya değinen Taşçı, "Karamürsel tarihinde Sucu İbrahim, Aydın Demir, Gazanfer Bilge gibi büyük spor adamlarımız var. O yıllarda Türkiye'de özellikle bizim gibi aileler yokluklarla boğuşuyordu. İmkansızlıklar içerisinde imkanlar bulup bir şeyler yaptık. Okuma imkanı bulsaydım makine mühendisi olmak isterdim. Bugün İsmail Yıldırım Başkanımız sporculara büyük destek veriyor. 5-6 ile başladık şuan Karamürsel'de 500'ün üzerinde güreşçimiz var" dedi.