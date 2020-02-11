Haberler » Güncel » Başpehlivan Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı - Haber

Başpehlivan Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı

Türk güreşinin efsanevi isimlerinden Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, Ölümünün 10'uncu Yılında mezarı başında anıldı.

11.02.2020 21:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:46Başpehlivan Cengiz Elbeye mezarı başında anıldı
Türk güreşinin efsanevi isimlerinden Başpehlivanı Cengiz Elbeye, Ölümünün 10'uncu Yılında mezarı başında anıldı. Merhum Cengiz Elbeye'nin anma törenine arkadaşları ve kendi ismini taşıyan Cengiz Elbeye Güreş eğitim merkezi güreşçileri katıldı.

Güreş camiası, Başpehlivan Cengiz Elbeye'nin ölümünün 10'uncu Yılında Paşa mezarlığında bulunan mezarı başındaki anma programında buluştu. Korkutelili pehlivanlar ve Elbeye'nin pehlivan arkadaşları Antalya eski milletvekili Burhan Kılıç, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Cazgır Emin Ger, Merkez Hakem Kurulu başkan vekili Tevfik Korkmaz, Korkuteli Gençlik ve İlçe Müdürü Ahmet Tunç, Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakcı, Döşemealtı Belediye Başkan yardımcısı Ramazan Bahşi, Cengiz Elbeye'nin güreş ağası Enver Öztürk Elbeye'nin mezarı başında dua ettiler.

Anma programı sonrası Güreş eğitim merkezi önünde misafirlere yemek ikram edildi ve Cengiz Elbeye için dualar okundu. - ANTALYA

Kırkpınar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 23:10:07