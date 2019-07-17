17.07.2019 11:25
Haberler» Güncel» Haber

Başpehlivan Gökmen'den Başkan Özel'e ziyaret

Başpehlivan Gökmen

Ladikli Başpehlivan Serhat Gökmen, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i makamında ziyaret etti.

Ladikli Başpehlivan Serhat Gökmen, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i makamında ziyaret etti.
Gökmen, Özel'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulunarak, güreş sporuna ve altyapıya verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Özel, 22. Geleneksel Kumru Düzoba Yayla Şenliği'nin ikinci gününde düzenlenen güreş müsabakalarında Kumru Düzoba Başpehlivanlığı unvanını kazanan Gökmen'i tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu.
Kaynak: AA
Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:46   İzmit ilçesinde üzerine ağaç devrilen 4 otomobilde hasar meydana geldi
13:46   FATİH'TE EVE YAPILAN HİNT KENEVİRİ BASKINI KAMERADA
13:46   Deniz ulaşımının emekçileri: Çımacılar
13:45   AFAD Gönüllülük Sistemi Projesi tanıtım toplantısı gerçekleşti
13:45   Karadeniz'de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti
13:45   Kelesliler kırık camlar ile yaşamaya alıştı
13:45   Medeniyet Derneği'nden 15 Temmuz paneli