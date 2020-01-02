Haberler » Güncel » Başpehlivan Gürbüz'den Başkan Topaloğlu'na ziyaret - Haber

Başpehlivan Gürbüz'den Başkan Topaloğlu'na ziyaret

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

02.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:12 Başpehlivan Gürbüz'den Başkan Topaloğlu'na ziyaret

658. Tarihi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer'in sevilen simalarından Hasan Kayrak, Kemerli başpehlivan İsmail Erkal, başaltı pehlivanları Gürkan Balcı ve Yusuf Minta ile pehlivanların antrenörü Hikmet Tuğsuz da hazır bulundu.


Başkan Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz ve diğer güreşçilere başarılar diledi. Antrenör Hikmet Tuğsuz ve başpehlivan Ali Gürbüz, güreşe olan desteklerinden dolayı Başkan Topaloğlu'na teşekkür etti. - ANTALYA


Necati Topaloğlu, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:55   Adıyaman'da yağmurda evin tavanı çöktü - Haber
15:54   Şanlıurfa'da kar yağışı - Haber
15:52   Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Haber
15:52   İzmit Belediyesinde 25 personelin sözleşmesinin yenilenmemesine tepki - Haber
15:48   Öğrencilere trafik eğitimi verildi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 15:57:01