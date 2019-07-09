09.07.2019 14:34
Haberler» Spor» Haber

Başpehlivan Gürbüz'e Antalya'da coşkulu karşılama

Başpehlivan Gürbüz

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı.

Edirne'de bu yıl 658.'si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde hemşehrisi Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivanlığı kazanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Ali Gürbüz, Antalya girişinde konvoyla karşılandı.

Edirne'den bugün Antalya'ya gelen Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanları altın kemerini havaya kaldırarak selamlayan Gürbüz, daha sonra üstü açık otobüse binerek yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara karşılık verdi.

Başpehlivan Gürbüz ve beraberindekiler, buradaki programın ardından yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki programa geçti. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Antalya, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:51   Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nde yönetim değişikliği
14:44   Hidayet Türkoğlu: "Dünya Kupası öncesi güzel bir atmosfer içerisindeyiz"
14:44   Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
14:41   Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor'da
14:38   (Özel haber) Bülent Korkmaz: "Transfer çalışmalarımız şu anda iyi gidiyor"
14:36   Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi
14:34   Başpehlivan Gürbüz'e Antalya'da coşkulu karşılama