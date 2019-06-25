Başpehlivanlar Balaban ile Gürbüz, Antalya Büyükşehir'de

Başpehlivanlar İsmail Balaban, Turan Balaban ile Ali Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü adına güreşecek. Başpehlivan İsmail Balaban, altın Kemer'i Antalya'ya kazındırmayı hedeflediğini, Ali Gürbüz ise İsmail ile finalde eşleşmek istediğini söyledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği basın toplantısında, ata sporu yağlı güreşin Antalya için önemini vurguladı. Tarihi Kırkpınar'da Antalyalı pehlivanların başarısını anlatan başkan Böcek, "Manevi evladım dediğim İsmail Balaban ile ikiz kardeşi Turan Balaban ve sevgili oğlum Ali Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi adına ASAT Spor Kulübü'nde güreşlere devam edecek. Tarihi Kırkpınar'da altın kemer inşallah Antalyamızın olacak. Bütün güreşçi kardeşlere başarı diliyorum" diye konuştu.Toplantıda konuşan İsmail Balaban, 2008 yılından itibaren birlikte olduğu, kendilerine manevi babalık yaptığını belirttiği başkan Böcek'e teşekkür etti. Başkan Böcek ile Konyaaltı Belediyesi başkanlığında, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte olmalarının mutluluğunu yaşadığını dile getiren Balaban, "Güzel başarılar elde etmek, altın kemeri Antalya'ya getirmek istiyorum" diye konuştu.Başpehlivan Ali Gürbüz ise uzun yıllar güreşe ve güreşçiye destek verdiğini belirttiği başkan Böcek ile çalışma fırsatı olduğu için memnuniyetini dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına İsmail ve Turan Balaban ile başarılar elde etmek istediğini anlatan Ali Gürbüz, "Kırkpınar'a az zaman kaldı. Kemeri Antalya'ya, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne getirmek hedefim. Kırkpınar'a kemeri kazanmak için gideceğiz. Ben alamazsam İsmail alsın. En büyük hedefim İsmail ile finalde güreşmek" dedi.ASAT Spor Kulübü Güreşten Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise güreşteki başarılarla Türkiye'nin her yerinde Konyaaltı'nın adını duyurduklarını belirterek, "Kırkpınar hazırlıkları devam ediyor. İsmail Korkuteli'nde, Ali Elmalı'da kamp yapıyor. ASAT'ın 8 başpehlivanıyla Kırkpınar'da altın kemeri kazanmayı hedefliyoruz. Ali'nin de gelmesiyle takımımız güçlendi. İnşallah İsmail ile Ali final yapar. Ali ile İsmail rakipti, rakip oldukları için bu başarılar geldi. İkisine de başarı diliyorum. İsmail ile 13 yıldır beraberiz, gönül bağımız var. Benim gönlümün bir tarafı İsmail'den yana olacak" diye konuştu.Başkan Böcek, bu sene Kırkpınar'da Turan Balaban'ın sürpriz yapacağını ve kendisinin gizli kahramanı olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güreşcilerden detay görüntüler

Muhittin Böcek'in konuşması

İsmail Balaban'ın konuşması

Ali Gürbüz'ün konuşması

Hasan Aydın'ın konuşması

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