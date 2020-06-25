Başpehlivanlar Döşemealtı'nda güç depoluyor

Başpehlivanlar Döşemealtı'nda güç depoluyorBU yıl Kırkpınar Güreşleri yapılacakmış gibi çalışmalarını sürdüren başpehlivanlar, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hem güç hem kondisyon depoluyor.

25.06.2020 11:30 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:46
Başpehlivanlar Döşemealtı'nda güç depoluyor
BU yıl Kırkpınar Güreşleri yapılacakmış gibi çalışmalarını sürdüren başpehlivanlar, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hem güç hem kondisyon depoluyor.
Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle birçok spor organizasyonu ya ertelendi ya da yeni kurallar kapsamında yapıldı. Yakın temas sporlarından biri olan ve Türkün ata sporu olan yağlı pehlivan güreş takviminin de birçoğu iptal edildi. Ancak Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri için henüz karar verilmedi. Türkiye Güreş Federasyonu 3 Temmuz'da yapacağı toplantı sonrası Kırkpınar Güreşleri'nin yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Henüz ortada verilmiş bir karar olmamasına rağmen bütün pehlivanlar Kırkpınar Güreşleri yapılacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başpehlivan Orhan Okulu, Salih Erinç, Tanju Gemici gibi çayırların tanınmış isimlerinin de aralarında bulunduğu 4'ü başpehlivan, diğerleri alt boylarda güreşen toplam 15 pehlivan, Döşemealtı'nda doğa yürüyüşü, kros, kondisyon, taktik ve teknik ağırlıklı çalışmalar yapıyor. Nebiler Mahallesi'nde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü Tesisleri'nde kampa giren Okulu ve arkadaşları, antrenörleri Kemal Yılmaz ve Okan Aksoy ile birlikte Kırkpınar çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bulunan bir spor salonunda taktik ve teknik çalışmalar yapan pehlivanlar, fitness aletleriyle de kondisyon ve güç depoladı. Çalışmaları hakkında bilgi veren Başpehlivan Orhan Okulu, "Başpehlivan ve alt boylarda güreşen arkadaşlarımızla birlikte hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 3 Temmuz'da federasyonumuz güreşlerin yapılacağı kararını verince bizler de Kırkpınar'a hazır bir şekilde gideceğiz ve çayırda ter dökeceğiz. Hedefim bu yıl başpehlivan olarak Altın Kemer'i Antalya'ya getirmek" diye konuştu. Başpehlivanlar Döşemealtı’nda güç depoluyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Döşemealtı, Kırkpınar, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için ’Öcü’ diyen Hülya Avşar’a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Avrupa Parlamentosu’ndan Türkiye’ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız Haber
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Haber
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Haberler››Güncel››Başpehlivanlar Döşemealtı'nda güç depoluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:06: DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber 12:05: Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı - Haber 12:04: Başiskele'de cadde ve sokaklardaki sorunlar çözülüyor - Haber 12:04: Vali Atay'dan emniyet güçlerine ziyaret - Haber 12:04: Doğanşehir'de Başkanlık seçimi 26 Haziran'da yapılacak - Haber 11:52: Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu - Haberler 11:50: Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu - Haber 11:18: Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız - Haber 10:31: Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi - Magazin 09:44: Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi - Magazin