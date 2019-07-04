Başpehlivanlar, Kırkpınar'daki kural değişikliğini değerlendirdi

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkacak başpehlivanlar puanlama sistemindeki değişikliğin pehlivanları yorabileceğini belirtti.

658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi alınan kararla puanlama sisteminde değişikliğe gidildi.

Yeni uygulamaya göre pehlivanlar 40 dakika serbest güreşecek, galip gelenin olmaması durumunda direkt altın puanlamaya geçilecek. Daha önce 30 dakika sonrasında ara veriliyordu.

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'ndaki antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, 6 aylık kış sezonunda haftanın 6 gününü antrenmanlarla geçirdiğini söyledi.

Kros ve düz koşunun yanı sıra ağırlık antrenmanları da yaptığını belirten Okulu, "Kırkpınar'a 1 ay kala Antalya'nın Korkuteli Yaylası'nda kampa girdik. Yayladaki kampta Kırkpınar için tempomuzu artırdık. Çok verimli geçti bizim için. 2018'de olduğu gibi bu yıl da hedefim altın kemer. Bu yıl daha iyiyiz. Allah sakatlık vermesin, rakiplerime de başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kural değişikliğinin pehlivanları etkileyeceğini belirten Okulu, şunları kaydetti:

"30 dakikalık dilim 40 dakika oldu. Sıcakta mücadele vermek kolay değil. Su almadan altın puana geçilmesi yorucu olacak. Tabii performansı iyi olan ve çalışan kazanacak burada. 667 yıldır olmayan bir rekoru kırdım Elmalı'da. 6 yıl üst üste başpehlivan oldum. Şimdi inşallah, burada da 3 defa Antalya'ya altın kemeri götüren olmadı aralıklı olsa da olmadı. Altın kemeri üçüncü defa Antalya'ya götürmek istiyorum. Tabii ebedi sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız."

Şaban Yılmaz: "Sporda sağlık önemlidir"

644. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Şaban Yılmaz, Mimar Sinan Spor Salonu'nda güreşler için kaydını yaptırdıktan sonra açıklamasında, ata sporuna destek verenlerle Sarayiçi'nde buluşacaklarını ifade etti.

Usta ve çırağın aynı çayırda güreşeceğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hava çok sıcak. Cuma, cumartesi ve pazar günü çok güzel güreşler olacağına inanıyoruz. Kırkpınar'ın pehlivanlar için yeri başka. Federasyon bir kural değişikliğine gitti. Kural değişikliği pehlivanları yorabilir. Ata sporu yağlı güreşin bazı kuralları değişti. 40 dakika güreş müsabakasında su ve peçete almaya bir iki defa izin veriliyor ama yağlı güreşin olmazsa olmazı sudur.

Kardeş, baba, çocuk mücadele edecek, bu yağlı güreşin genlerinde var ama kurallarla oynamasalardı daha iyi olurdu. 40 dakika sadece güreş sonra, puanlama. Puanlama 20 ya da 30 dakika oldu diyelim böbreklerimiz susuzluktan iflas edecek. Sporda sağlık önemlidir. Bunu uygulayacağız federasyon karar almış ama ben bunu desteklemiyorum."

Kaynak: AA