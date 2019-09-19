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Başpehlivanlar, Yuntdağı'nda meydana çıkacak

Manisa'da bu yıl 4.'sü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde aralarında son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz ile Recep Kara ve Fatih Atlı gibi ünlü başpehlivanların da bulunduğu 500 güreşçinin "er meydanına" çıkacağı bildirildi.

19.09.2019 16:56Başpehlivanlar, Yuntdağı'nda meydana çıkacak
Manisa'da bu yıl 4.'sü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde aralarında son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz ile Recep Kara ve Fatih Atlı gibi ünlü başpehlivanların da bulunduğu 500 güreşçinin "er meydanına" çıkacağı bildirildi.
Yunusemre Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı, 22 Eylül Pazar günü 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak.
Yağlı güreşlerde son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz ile Recep Kara ve Fatih Atlı başta olmak üzere Türkiye'nin ünlü 31 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 pehlivanın kıspet kuşanacağı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, güreşseverleri organizasyona davet ederek, "Hem ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 500'e yakın pehlivanı şehrimizde ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ali Gürbüz, Kırkpınar, Spor

Kaynak: AA

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