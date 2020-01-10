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Basra'da bir gazeteci öldürüldü

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir gazeteci, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

10.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:42Basra'da bir gazeteci öldürüldü
'ın güneyindeki kentinde bir gazeteci, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, Irak'ta yayın yapan Dijla TV muhabiri Ahmed Abdussamed aracında silahlı saldırıya uğradı.
Abdussamed, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.
Dijla TV'nin Bağdat ve ülkenin güney kentlerindeki ofisleri, 1 Ekim 2019'da başlayan gösterilere ilişkin yayınları nedeniyle hükümet tarafından kapatılmıştı.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle geçen ekim ayında patlak veren gösteriler 100'üncü gününde de devam ediyor.

Basra, Irak, TV, Güncel

Kaynak: AA

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