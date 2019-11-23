- Basra
'da güvenlik güçlerine el bombalı saldırı: 6 yaralı
BASRA - Irak
'ta valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı. Irak'ta hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Ülkenin güneyinde bulunan Basra kentinde valilik binasını koruyan güvenlik güçlerine el bombası atılması sonucu en az 6 kişi yaralandı. Yaralananların arasında protestocuların da olduğu belirtildi.Öte yandan, Bağdat'ta da devam eden çatışmalarda güvenlik güçlerinden biri atılan molotof ile yaralandı. Bağdat'taki Ticaret Odası yakınındaki dükkanlardan biri de ateşe verildi.