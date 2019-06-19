19.06.2019 17:42
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Basra'da yangın

Basra

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Cumhurbaşkanlığı'na ait sarayda yangın çıktı.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Cumhurbaşkanlığı'na ait sarayda yangın çıktı.

Kamu hizmetleri yetersizliğini protesto etmek için yarın gösteriler için çağrıların yapıldığı Basra'da Cumhurbaşkanlığı'na ait sarayda yangın çıktı. Basra Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saray içerisinde bulunan güvenlik güçlerine ait kulübede yangın çıktığı belirtilerek, kısa devre nedeniyle çıkan yangının sarayın bazı bölümlerine sıçradığı kaydedildi. Yangında can kaybı olmadığını aktaran müdürlük, yangının itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi. - ERBİL
Kaynak: İHA
kamu, ırak, basra, yangın, 3. Sayfa

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